ЦСКА в прямом эфире покажет программу «По коням!» перед матчем с «Томью»

ЦСКА перед матчем 19-го тура РФПЛ с «Томью», который состоится 11 марта (начало встречи в 14:00 по мск), покажет на своём клубном канале новый выпуск программы «По коням!», сообщает пресс-служба московской команды.
Передача выйдет в прямой эфир в 13:10 по московскому времени из студии с видом на поле «Арены ЦСКА». Ведущими программы будут Катерина Кирильчева и бывший игрок команды, который теперь является тренером «армейской» школы, Олег Корнаухов. Гостями студии станут известные болельщики клуба, артисты и медийные персоны. В программе также будут сюжеты клубной медиагруппы, прямые включения и интерактив с болельщиками.