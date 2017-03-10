Конте: «МЮ» наряду с «Манчестер Сити» обладает лучшим составом в чемпионате

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии домашнего матча с «Манчестер Юнайтед» в рамках четвертьфинала Кубка Англии заявил, что «красные дьяволы» и «Манчестер Сити» обладают лучшими составами в АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» наряду с «Манчестер Сити» обладает лучшим составом в чемпионате. У них собрано много отличных игроков с яркими талантами и опытом побед. Несомненно, это будет очень тяжёлый матч для обеих команд. Я надеюсь, что мы фавориты в этой игре, но мне бы хотелось увидеть это и на поле, а не только на словах", — приводит слова Конте официальный сайт «Челси».
«Челси» примет «Манчестер Юнайтед» в матче 1/4 финала Кубка Англии в понедельник, 13 марта. Начало матча — в 22:45 мск.