ЦСКА — «Томь»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:00

В субботу, 11 марта, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоится матч 19-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Томью». Встреча начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Томь».
Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.
Ранее друг с другом команды встречались 21 раз. 16 раз победу праздновали футболисты ЦСКА, четыре матча завершились вничью, и один раз сильнее оказывались игроки «Томи». Последняя встреча между командами состоялась в августе 2016 года и завершилась гостевой победой ЦСКА со счётом 1:0.