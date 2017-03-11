Генсекретарь КФС: выделение УЕФА денег — это не признание Крыма частью России

Генеральный секретарь Крымского футбольного союза (КФС) Вадим Колесниченко прокомментировал выделение УЕФА € 1 млн для развития футбола в Крыму.
«Это не признание Крыма частью России. Наоборот, они таким образом подчёркивают, что крымский футбол под санкциями. Впервые за три года они начали финансировать крымский футбол. Миллион — это же копейки, потому что у нас восемь команд в Премьер-Лиге, этих денег крайне недостаточно.
Раньше наши футболисты считались украинскими, и, чтобы участвовать в турнирах РФС, требовалось согласие от украинской стороны. Но мы не пошли на это. А теперь наши футболисты могут переходить из клуба в клуб, играть в международных матчах, им смогут и пенсию выплачивать. Ведь самое главное — признание статуса людей, которые три года были без работы, – цитирует „Лайф“ Колесниченко.