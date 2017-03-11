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Генсекретарь КФС: выделение УЕФА денег — это не признание Крыма частью России

11 марта 2017, суббота. 11:02. Футбол
Генеральный секретарь Крымского футбольного союза (КФС) Вадим Колесниченко прокомментировал выделение УЕФА € 1 млн для развития футбола в Крыму.

«Это не признание Крыма частью России. Наоборот, они таким образом подчёркивают, что крымский футбол под санкциями. Впервые за три года они начали финансировать крымский футбол. Миллион — это же копейки, потому что у нас восемь команд в Премьер-Лиге, этих денег крайне недостаточно.

Раньше наши футболисты считались украинскими, и, чтобы участвовать в турнирах РФС, требовалось согласие от украинской стороны. Но мы не пошли на это. А теперь наши футболисты могут переходить из клуба в клуб, играть в международных матчах, им смогут и пенсию выплачивать. Ведь самое главное — признание статуса людей, которые три года были без работы, – цитирует „Лайф“ Колесниченко.
Источник: Лайф Сообщить об ошибке
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11 марта 2017, суббота
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