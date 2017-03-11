Боатенг оправился от травмы и впервые с ноября может сыграть за «Баварию»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти сообщил, что защитник клуба Жером Боатенг полностью восстановился от травмы. Футболист прошёл контрольное медицинское обследование ещё неделю назад, однако получит возможность выйти на поле впервые с осени прошлого года только сегодня в домашней встрече 24-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом».
«Боатенг полностью восстановился и находится в хорошей форме. Он не выйдет в стартовом составе в матче против «Айнтрахта», но я хочу выпустить его на замену», — цитирует Анчелотти пресс-служба клуба.
Боатенг в последний раз выходил на поле 23 ноября в гостевом матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ростова» (2:3), а 20 декабря защитник подвёргся хирургическому вмешательству: ему была прооперирована связка мышц груди. В чемпионате Германии Боатенг принял участие лишь в семи матчах, не отметившись голами и результативными передачами.
Матч «Бавария» — «Айнтрахт» пройдёт в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Начало встречи – 17:30 мск.
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