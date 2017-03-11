Сын Симеоне летом может воссоединиться с отцом в «Атлетико»

Нападающий «Дженоа» Джованни Симеоне, который является сыном главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, может продолжить карьеру в клубе своего отца, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, в следующее трансферное окно переход 21-летнего аргентинца станет одной из приоритетных целей мадридцев.
В январе сообщалось, что «Дженоа» отказался продавать Симеоне «Вильярреалу» за € 20 млн. В нынешнем сезоне серии А форвард провёл 25 матчей, забил 10 голов и отдал результативную передачу.