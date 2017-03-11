«Арсенал» — «Линкольн Сити»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:30

В субботу, 11 марта, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоится матч 1/4 финала Кубка Англии между «Арсеналом» и «Линкольн Сити». Встреча начнётся в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Линкольн Сити».
Ранее друг с другом команды встречались 26 раз. 13 раз победу праздновали футболисты «Арсенала», семь матчей завершились ничьей, и шесть раз сильнее оказывались игроки «Линкольн Сити». Последняя встреча между командами состоялась в марте 1915 года и завершилась победой «Линкольн Сити» со счётом 1:0.