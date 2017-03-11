Стоцкий: «Уфе» тяжело дался матч с «Крыльями». Сказалось, что забили быстрый гол

Защитник «Уфы» Дмитрий Стоцкий прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (1:0) в 19-м туре российской Премьер-Лиги.
«Очень тяжёлая игра, тяжело нам давалась. Возможно, сказался тот факт, что забили быстрый гол. Потом они перехватили инициативу, мы вынуждены были много обороняться. У нас были моменты, чтобы спокойнее закончить, а так — было непросто в конце. «Крылья» варьировали схему, нас об этом предупреждали, для нас это сюрпризом не стало.
Четвёртая победа подряд со счётом 1:0? Уже сами в раздевалке смеёмся, как мы это делаем. Получается забивать и не пропускаем. Лучше четыре раз по 1:0, чем один раз 0:4», — цитирует Стоцкого официальный сайт «Уфы».