Венгер: давайте не будем слишком много говорить обо мне

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу над клубом пятого дивизиона «Линкольн Сити» в матче 1/4 финала Кубка Англии. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 5:0.
«Недавно мы разочаровали болельщиков. Мы хотим снова отправиться на «Уэмбли» и выиграть Кубок Англии. Недавно клуб пережил большое разочарование в Лиге чемпионов, нужно правильно отреагировать на произошедшее.
Давайте не будем слишком много говорить обо мне. Я всей жизнью показал, что стараюсь служить этому клубу с полной отдачей, и я буду делать это до тех пор, пока не уйду. Я сосредоточен на своей работе, как и всегда. Я позволяю другим оценивать мою работу, как и всегда. Я просто сосредоточен на следующей игре.
Нужно поздравить „Линкольн“ — они многого добились в этом сезоне Кубка Англии. Это хорошая и организованная команда. Нам не хватало уверенности после нескольких неудачных матчей, но во втором тайме всё наладилось», — сказал Венгер в эфире BT Sport.