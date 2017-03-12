Касильяс побил личный рекорд по количеству сухих игр за сезон

Вратарь «Порту» Икер Касильяс превзошёл собственное достижение, установленное им во времена выступлений за мадридский «Реал». Голкипер достиг отметки в 16 матчей за сезон, в которых он оставлял свои ворота сухими.
Новый рекорд Касильяс установил в матче 25-го тура национального первенства с «Арокой» (4:0). Предыдущее достижение 35-летнего испанского стража ворот составляло 15 матчей. Такое количество игр без пропущенных голов он выдавал трижды — в сезонах-2004/05, 2005/06 и 2009/10, выступая за мадридский «Реал».
Отметим, что «Порту» не пропускает в пяти матчах чемпионата кряду.