Де Брёйне: все мы играем в «Манчестер Сити» ради победы в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне признался, что мечтает о победе с «горожанами» в Лиге чемпионов. В первом матче 1/8 финала «Ман Сити» дома обыграл «Монако» со счётом 5:3. Ответная игра пройдёт 15 марта.
«Считаю, мы можем дойти до финала, но то же, конечно, думают и в других клубах, что не облегчает нам жизнь. Игра с „Монако“ будет тяжёлой. Сейчас эта команда на ходу, но мы сами настроены крайне позитивно, и если победим соперника, то выйдем в четвертьфинал. После этого до финала будет уже и не так далеко.
Победа в Лиге чемпионов была бы фантастикой. Ради этого мы все здесь и играем. Хотим добиться максимального результата и выигрывать как можно больше. Надеюсь, к концу карьеры смогу сказать, что выиграл турнир хотя бы раз», — приводит слова Де Брёйне официальный сайт УЕФА.