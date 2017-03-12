78 % опрошенных французов высказались против возвращения Бензема в сборную

Французская компания Odoxa, занимающаяся опросами общественного мнения, провела исследование о том, хотят ли жители страны возвращения нападающего «Реала» Карима Бензема в сборную Франции.
78 % респондентов высказались против возвращения Бензема в национальную команду, 19 % проголосовали за возвращение, а 3 % воздержались. Всего было опрошено 1006 человек.
Последний раз Бензема вызывался в сборную Франции в октябре 2015 года. В матче с Арменией (4:0) нападающий оформил дубль. Футболист был отстранён от выступления за французскую команду после скандала с шантажом Матьё Вальбуэна. Недавно глава федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявил, что Бензема доступен для вызова в сборную страны, решение на этот счёт принимает главный тренер трёхцветных Дидье Дешам.