«Ростов» — «Терек»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00

В воскресенье, 12 марта, в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» состоится матч 19-го тура российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Тереком». Встреча начнётся в 19:00 мск и будет транслироваться на телеканалах «Матч ТВ» и «Наш футбол». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Терек».
Встречу 12.03.2017 рассудит бригада арбитров во главе с Александром Еськовым из Москвы.
Ранее «Ростов» и «Терек» сыграли друг с другом 20 матчей. Семь побед на счету «Ростова», шесть матчей завершались вничью, и в семи играх побеждал «Терек». Последняя встреча между ними состоялась в августе 2016-го и завершилась домашней победой «Терека» со счётом 2:1.
В таблице РФПЛ «Ростов» (28 очков) располагается на седьмой строчке, а «Терек» (28) занимает шестое место.