Витиньо: против «Томи» я провёл неплохой матч, но это только начало

Форвард ЦСКА Витиньо прокомментировал победу над «Томью» (4:0) в 19-м туре РФПЛ. Бразильский футболист отметился самым быстрым голом в нынешнем чемпионате.
«Мы воспользовались возможностями, которые нам представились. Даже ведя в счёте, мы не опустили руки, продолжили оказывать давление на соперника и развивать успех, доведя счёт до крупного.
Моё выступление? Я прибавляю. Пропустил определённое время, но сейчас я стараюсь в недельном цикле помимо тренировок работать дополнительно, постепенно подтягиваю свою физическую форму. Провёл неплохой интенсивный матч. Но это только начало.
У нас есть шансы догнать впереди идущих конкурентов, и это должно быть нашей основной мотивацией. Нам надо играть с хорошим настроением и отдачей, чтобы достичь положительного результата и пытаться подтянуться к лидерам», — цитирует Витиньо официальный сайт ЦСКА.