Голы Луценко и Панченко принесли «Динамо» победу над «Лучом-Энергией»

В матче 26-го тура Футбольной национальной лиги встречались «Луч-Энергия» и московское «Динамо». Номинальными хозяевами встречи считались футболисты из Владивостока, однако матч проходил в Химках на стадионе «Арена Химки».
Игра закончилась победой московской команды со счётом 2:0. Забитые мячи в составе «Динамо» на свой счёт записали Евгений Луценко и Кирилл Панченко, который реализовал пенальти.
«Динамо» (58 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице ФНЛ, «Луч-Энергия» (33) находится на 10-й строчке.