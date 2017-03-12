Джанаев точно не поможет «Ростову» в ответном матче с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о состоянии здоровья голкипера Сослана Джанаева, отметив, что он точно не поможет «Ростову» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (16 марта).
«У Джанаева нет шансов сыграть в Манчестере.Он продолжает тренироваться, готовиться к играм, работать над собой. Он не набрал оптимальную форму. Как только Сослан обретет её, то сможет играть. Что касается Граната, то его диагноз подтвердился. Скоро он будет прооперирован», — передаёт слова Данильянца корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.
В первом матче «Ростов» дома сыграл с «МЮ» вничью (1:1).