«ПСЖ» не стал выпускать документальный фильм об ответной игре ЛЧ с «Барселоной»

«ПСЖ» после сокрушительного поражения в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» отказался от выпуска снимавшегося журналистами PSG TV документального фильма, который должен был быть посвящён этой игре. Журналисты снимали все события, предварявшие матч: поездку в аэропорт, полёт, пребывание в отеле, тренировки.
Напомним, до 87-й минуты «ПСЖ» проигрывал со счётом 1:3, имея в запасе домашнюю победу — 4:0. Однако за оставшееся время каталонцы забили три гола (один — с пенальти) и вырвали путёвку в четвертьфинал.
В результате весь отснятый материал был отложен до лучших времён. Об этом сообщает L'Equipe.