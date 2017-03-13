В Турции сообщили, что «Фенербахче» хочет обменять Эменике на И. Попова

«Фенербахче» хочет совершить обмен со «Спартаком», желая заполучить в свои ряды полузащитника Ивелина Попова. Как утверждает Myney Spor, в обмен на болгарского футболиста турки готовы отдать в стан красно-белых нападающего Эммануэля Эменике, уже ранее выступавшего за «Спартак», с небольшой доплатой.
Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Попову со стороны другой команды из Турции — «Трабзонспора», однако зимой сделка не состоялась.
В текущем сезоне Попов провёл в Премьер-Лиге 13 матчей, в которых забил два мяча и сделал один голевой пас.