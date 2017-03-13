Мостовой: отсутствие Кокорина в сборной не удивляет — играет неважно

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением относительно состава сборной России на контрольные матчи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.
«Отсутствие Александра Кокорина не удивляет – футболист забить не может и играет неважно, отсюда и результат. А вот Александр Бухаров выходит в стартовом составе, забивает, удалось отличиться в матче с «МЮ» и заслуженно получить вызов в национальную команду.
Приятно, что в сборной сразу шесть игроков «Спартака». Но не стоит акцентировать на этом внимание. Красно-белые идут на первом месте, нормально, что больше всех игроков из этой команды», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.