Р. Билялетдинов: c Ари в составе «Локомотив», скорее всего, выиграл бы

Бывший тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой прокомментировал поражение «железнодорожников» в домашнем матче 19-го тура российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2).
«На атакующем потенциале „Локо“ сильно сказалось отсутствие Ари. Будь он в составе, они, скорее всего, выиграли бы.
В игре „Краснодара“ с выходом Мамаева появился креатив, а „Локомотив“ этого момента не прочувствовал. Появились свободные зоны, и они начали позволять сопернику делать передачи. Что ж, футбола без ошибок не бывает.
Не могу сказать, что кто-то сегодня переиграл кого-то вчистую. Владеть мячом — это не значит создавать голевые моменты», — сказал Билялетдинов.
Нападающий Ари, арендованный «Локомотивом» у «Краснодара», сегодня не играл против «быков» из-за пункта, прописанного в арендном соглашении.