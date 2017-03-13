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Р. Билялетдинов: c Ари в составе «Локомотив», скорее всего, выиграл бы

13 марта 2017, понедельник. 22:21. Футбол
Бывший тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой прокомментировал поражение «железнодорожников» в домашнем матче 19-го тура российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2).

«На атакующем потенциале „Локо“ сильно сказалось отсутствие Ари. Будь он в составе, они, скорее всего, выиграли бы.

В игре „Краснодара“ с выходом Мамаева появился креатив, а „Локомотив“ этого момента не прочувствовал. Появились свободные зоны, и они начали позволять сопернику делать передачи. Что ж, футбола без ошибок не бывает.

Не могу сказать, что кто-то сегодня переиграл кого-то вчистую. Владеть мячом — это не значит создавать голевые моменты», — сказал Билялетдинов.

Нападающий Ари, арендованный «Локомотивом» у «Краснодара», сегодня не играл против «быков» из-за пункта, прописанного в арендном соглашении.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Краснодар ФК Локомотив Ари — футболист Ринат Билялетдинов
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