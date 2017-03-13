Калачёв, Гацкан, Гранат и Джанаев полетят с «Ростовом» на матч против «МЮ»

«Ростов» в среду, 15 марта, вылетит в Манчестер, где на следующий день проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».
Вместе с командой в Туманный Альбион отправятся пропускающие матч из-за перебора жёлтых карточек Александр Гацкан и Тимофей Калачёв, а также травмированные Сослан Джанаев и Владимир Гранат, сообщает 161.ru со ссылкой на пресс-атташе жёлто-синих Ивана Бодылевского. Они будут поддерживать команду во время игры.
Первый матч между «Ростовом» и «МЮ» завершился со счётом 1:1.
Оригинал материала: http://161.ru/text/newsline/276196181196800.html