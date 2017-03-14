Рыжиков: футбол, который тренеры прививают «Рубину», — это выход из туннеля

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков в эфире программы «8-16» ответил на вопрос о причинах частой игры команды на ноль после возобновления сезона.
«Хорошо поработали на сборах над защитой — пока идёт так, как идёт. Работаем над взаимодействием защитников и над тем, чтобы опорники помогали защитникам. Всё это в совокупности даёт такой хороший результат. Думаю, сейчас мы видим тот „Рубин“, который хочет видеть Хави Грасия. Где-то, может быть, не получается, но все ребята стараются, хотят добиться результата, у нас нет безразличных.
Хави Грасия — профессионал, и у него очень профессиональный тренерский штаб. Эти люди уделяют большое внимание всему — от питания до расстановки на поле. Нам интересно с ними работать. Много интересных упражнений и у полевых игроков, и у вратарей. Ребята понимают, что тот комбинационный футбол, который тренеры нам прививают, — это выход из нашего туннеля. И одна из задач руководства — привлекать народ на трибуны.
Что касается легионеров, которые не выходят на поле, то они не хандрят. Ребята работают засучив рукава. Им тоже не нравится сидеть на скамейке запасных. Они ждут своего шанса, и тренерский штаб держит руку на пульсе", — сказал Рыжиков.