«Лацио» победил «Торино» и поднялся на четвёртое место в таблице Серии A

В матче 28-го тура итальянской Серии A «Лацио» в Риме одержал победу над «Торино» со счётом 3:1.
На 56-й минуте Чиро Иммобиле вывел хозяев вперёд, а бывший форвард ФК «Москва» Макси Лопес на 72-й минуте счёт сравнял. За три минуты до конца основного времени второго тайма победный для римской команды мяч забил вышедший на замену Бальде Кейта. На 90-й минуте окончательный результат установил Фелипе Андерсон.
«Лацио» (56 очков) благодаря победе поднялся на четвёртое место в таблице Серии A, обойдя «Интер» (54). «Торино» (39) занимает девятое место.