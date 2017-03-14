Широков выступил против введения видеоповторов и системы определения гола в РФПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о возможном введении в РФПЛ видеоповторов и системы фиксации взятия ворот. Разговоры о необходимости внедрения современных технологий возобновились после матча 19-го тура Премьер-Лиги «Амкар» — «Зенит» (1:0). По ходу той встречи мяч, как показали повторы, пересёк линию ворот пермяков, но гол не был засчитан.
«У нас всегда, когда кому-то это нужно, поднимают тему видеоповторов, а до этого тишина. Но футбол 100 лет существовал без повторов – он тем и прекрасен, что есть ошибки, которые влияют на результат. Чемпионаты мира из-за этого выигрывались. Я против видеоповторов однозначно. Как и против системы определения гола», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.