Экс-игрок «Баварии» оправдывает позицию Анчелотти в отношении Киммиха

Бывший футболист «Шальке-04» и «Баварии» Олаф Тон прокомментировал слова полузащитника мюнхенцев Джошуа Киммиха. Последний недоволен тем, что в нынешнем сезоне не имеет соответствующей игровой практики: по итогам 24 туров Бундеслиги он принял участие в 18 матчах, выйдя на поле в основном составе в 10 из них. Игрок отметился 4 голами и 1 результативной передачей. В игре 24-го тура с «Айнтрахтом» (3:0) он на поле так и не вышел.
«В распоряжении наставника «Баварии» Карло Анчелотти такие игроки, как Хаби Алонсо и другие. По опыту они опережают Киммиха. А Анчелотти – опытный специалист, игравший вместе с великими игроками и тренировавший их. Его решение пойдёт на пользу команде», — цитирует Тона интернет-издание Sport1.