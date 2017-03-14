«Суонси» приобрёл сводного брата Эйдура Гудйонсена

Полузащитник исландского клуба «Брейдаблик» Арнор Гудйонсен, который является сводным братом знаменитого форварда Эйдура Гудйонсена, продолжит карьеру в «Суонси Сити», сообщает BBC Sport.
По информации издания, 16-летний футболист, проходивший просмотр в валлийском клубе прошлой зимой, вернулся в расположение своего клуба, однако в июле официально перейдёт в «Суонси».
Эйдур Гудйонсен является самым титулованным футболистом в истории исландского футбола. Сейчас 38-летний форвард выступает в индийском клубе «Пуна Сити». За свою карьеру он поиграл в 16 клубах, в числе которых «ПСВ Эйндховен», «Болтон», «Челси», «Барселона», «Монако», «Тоттенхэм Хотспур», «Сток Сити» и «Фулхэм».