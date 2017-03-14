Адвокат намерен покинуть «Фенербахче» по окончании сезона

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат покинет занимаемую должность по окончании сезона, информирует Telegraaf. Специалист уже сообщил о своём решении руководству турецкого клуба.
По данным турецких СМИ, «Фенербахче» официально подтвердит эту информацию в ближайшие 48 часов.
69-летний Адвокат возглавляет «Фенербахче» с августа 2016 года, его действующий контракт истечёт по окончании нынешнего сезона. «Фенербахче» вылетел из Лиги Европы на стадии 1/16 финала от рук «Краснодара» (0:1, 1:1) и занимает четвёртое место в чемпионате Турции, отставая от лидирующего «Бешикташа» на 10 очков.