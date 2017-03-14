Руководитель «Лестера»: решение уволить Раньери того стоило

Заместитель председателя правления «Лестер Сити» Айяватт Шриваддханапрабха выразил мнение, что руководство не сожалеет об увольнении в конце февраля главного тренера Клаудио Раньери, так как сразу после этого команда одержала две подряд победы в АПЛ над «Ливерпулем» (3:1) и «Халл Сити» (3:1).
«Нам больно. Мы не хотели увольнять Раньери, но интересы «Лестера» — приоритет. Клубу 133 года, и мы стараемся делать всё, чтобы продолжить его восхождение. Не думаю, что наше решение потопит клуб. Клаудио это понимает. Он также расстроен, но сказал, что осознаёт тот факт, что в футболе самое главное – это результат. Если бы мы оставили Раньери и вылетели в Чемпионшип, то это было бы бесполезно. После решения уволить Раньери «Лестер» набрал шасть очков, поэтому думаю, что оно того стоило.
Мы хотели иметь 100-процентные гарантии того, что клуб останется в АПЛ, но метод Раньери с постоянной сменой тактики для улучшения команды не сработал. Игроки не понимали, как играть. Мы получали не те результаты, которые заслуживали город и болельщики со всего мира. Знали, что такое изменение шокирует игроков и заставит их сражаться», — цитирует Шриваддханапрабха Goal.