Шмейхель: мои сейвы — это моя работа, приятно помочь «Лестеру»

Вратарь «Лестер Сити» Каспер Шмейхель прокомментировал выход команды в 1/4 финала Лиги чемпионов после победы над «Севильей» (2:0) в ответном матче.
«Меня переполняет гордость. Это просто невероятное достижения для клуба. Мы провели тяжелейший матч с первоклассной командой. Во втором тайме нас начали покидать силы, но ребятам удавалось оберегать ворота от посягательств „Севильи“. А мои сейвы — это моя работа. Очень приятно помочь команде пройти в следующий раунд.
Уверенность играет важнейшую роль. Мы показали футбол, схожий с тем, что демонстрировали в прошлом сезоне. Многие из нас проделали длинный путь — ещё со времён второй лиги, в том числе и я. Мне всё равно, кто попадётся нам в следующем раунде. В любом случае нас ждёт сильный соперник», — приводит слова Шмейхеля Mirror.