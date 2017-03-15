Доменек: уверен, что Мбаппе сыграет за сборную Франции на ЧМ-2018 в России

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек считает, что нападающий «Монако» Килиан Мбаппе заслуживает места в национальной команде. Специалист уверен, что 18-летний форвард летом 2018 года может в составе сборной Франции приехать на чемпионат мира в Россию.
«Мбаппе талантливый футболист, это нельзя отрицать. У него реальный потенциал. Я уверен, он примет участие в чемпионате мира 2018 года в России. Последнее слово за главным тренером, но когда всё больше людей говорят об этом, сам футболист начинает верить в это», — цитирует Доменека Goal.
В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 30 официальных матчах за «Монако», забил 16 голов и отдал 10 результативных передач. Мбаппе вызывался в сборные Франции до 17 и 19 лет, но пока не провёл ни одного матча за национальную команду.