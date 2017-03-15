Руководство «Боа» встало на защиту вратаря, совершившего убийство

Руководство бразильского футбольного клуба «Боа», ранее подписавшего контракт с голкипером Бруно, встало на его защиту. Вратарь, расчленивший любовницу и вышедший на свободу в конце февраля 2017 года, выразил своё желание продолжить карьеру.
При этом после заключения контракта с Бруно уже стало известно, что «Боа» лишился четырёх основных спонсоров. Все они расторгли соглашения с командой сразу после заключения контракта с 32-летним голкипером.
«Мы должны показать людям, что Бруно был не прав, но он имеет право вернуться в общество. Я тот, кто любит вызов. Наш клуб не делает ничего плохого. „Боа“ не является судом справедливости, мы — юридическое лицо в мире спорта. И Бруно знает, как играть в футбол», — цитирует президента «Боа» Рене Мораеша Mirror.
Несмотря на то что Бруно находится на свободе, он обязан сообщать полиции о своём местонахождении, и ему запрещено покидать пределы страны. Вполне возможно, что вратарь вернётся в тюрьму после окончания повторного судебного процесса.
Изначально вратарь был наказан 22 годами и 3 месяцами тюремного заключения. Срок был увеличен, из-за того что Бруно признали инициатором убийства. В 2013 году суд подтвердил, что вратарь осужден всё-таки на 17 лет и 6 месяцев, потому что голкипер раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием. В конце февраля 2017 года футболист досрочно вышел из тюрьмы. Дело в том, что адвокаты Бруно возобновили судебное разбирательство. Это позволило голкиперу вернуться домой.