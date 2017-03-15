Нигматуллин: три места в Лиге чемпионов усилят конкуренцию в чемпионате России

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал тот факт, что в сезоне-2018/19 Россию в Лиге чемпионов представят три команды.
«Теперь за первые три места в чемпионате России будет отчаянная борьба. Три команды в Лиге чемпионов усилят конкуренцию в нашем чемпионате. Интрига вырастет, а значит и интерес к турниру у зрителя увеличится. Во всех отношениях Россия выигрывает от ещё одной команды в ЛЧ. Болеть за три клуба всегда приятно.
Судя по выступлению наших клубов в Лиге Европы, наши команды готовы к Лиге чемпионов. Весной сразу три команды выступали в ЛЕ, и только «Зенит» не нашёл в себе мотивацию выступить в этом турнире. Краха в Лиге чемпионов точно не будет», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.