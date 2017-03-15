Стартовал конкурс Мисс «Спартак» — 2017», который организует болельщицкое объединение «Фратрия» совместно с микрокредитной организацией «Профессиональный финансовый альянс». Победительница конкурса получит бесплатную путёвку на фестиваль «Спортивная волна», который пройдёт с 6 по 13 мая в Турции.
Конкурс будет проходить с 15 марта по 24 апреля 2017 года, а финал пройдёт в клубе «Концерт». Принять участие в конкурсе и проголосовать за девушек можно на сайте Diamondstar.
«Этот конкурс — отличная возможность для всех девушек, поддерживающих нашу команду, проявить себя и получить ценные призы!» — говорится на сайте «Фратрии».