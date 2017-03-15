Смолов не сыграет в ответном матче с «Сельтой»

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов из-за повреждения не сможет помочь команде в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой», который состоится 16 марта. Об этом сегодня сообщил главный тренер «быков» Игорь Шалимов, который также отметил потерю полузащитника Марата Измайлова. Сегодня «Краснодар» объявил о расторжении контракта с хавбеком по обоюдному согласию.
«Таким командам, как „Сельта“, нужен кураж, они лучше играют дома. Смолов не сыграет против „Сельты“. Измайлов — это потеря. Очень сильный игрок, который мог нам помочь. Довольны Жигулёвым. Это ещё одна боевая единица», — приводит слова Шалимова официальный «твиттер» краснодарского клуба.