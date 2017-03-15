Подберёзкин: «Краснодар» должен прессинговать «Сельту», сыграть агрессивно

Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберёзкин поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой», который состоится 16 марта. Первая встреча завершилась в пользу испанцев – 2:1.
«Нам надо поагрессивней сыграть, особенно на чужой половине поля. У «Сельты» много пространства, много владения мячом. Если мы сделаем так, что соперник будет без мяча, то будет нам в плюс. Главное — владеть преимуществом, играть ближе к игрокам, прессинговать.
Раз «Сельта» дошла до такой стадии турнира, значит у нас есть уважение к сопернику. Но мы будем смотреть на себя и готовимся показать свой футбол. Если мы его покажем, то результат будет положительным», — цитирует Подберёзкина Rusfootball.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Сельта». Начало — 21:00 мск.
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