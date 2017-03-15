Данильянц: «Ростов» в матче с «Манчестер Юнайтед» будет надеяться на чудеса

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». В первой встрече была зафиксирована ничья (1:1).
«Едем в Англию с надеждой на чудеса, которых уже было немало, — говорит тренер жёлто-синих Иван Данильянц. — У нас непростой отрезок сезона: плотный календарь, перелёты. Но мы выйдем мобилизованными и будем играть с полной отдачей», — цитирует Данильянца пресс-служба УЕФА.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ростов» состоится 16 марта. Начало – 23:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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