Романцев: в ЛЧ может играть любой клуб, вопрос лишь в том, как

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал, что в сезоне-2018/2019 у России будет три команды в Лиге чемпионов.
«Прежде всего стоит говорить об увеличении престижа нашего чемпионата в мире. Кроме того, мы увидим, к чему нам нужно стремиться на фоне игры футболистов лучших клубов Европы. Это здорово.
Готов ли «Спартак» к выступлению в Лиге чемпионов? Смотря какие задачи. В ЛЧ может любой клуб играть. Вопрос лишь в том, как выступать. Я смогу ответить на этот вопрос только тогда, когда «Спартак» в хорошем состоянии выйдет в Лигу чемпионов», — сказал Романцев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.