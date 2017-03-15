Бонуччи хотел бы встретиться с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи высказался относительно возможных соперников в четвертьфинале Лиги чемпионов.
«Барселона» совершила великолепный камбэк, и это большая мотивация встретиться с соперником, которая победила нас в финале два года назад. Выход в четвертьфинал Лиги чемпионов — промежуточная цель для такой команды, как «Ювентус». Мы попали в восьмёрку лучших в Европе и теперь должны улучшить наш результат.
Если бы я должен был выбрать команду, встречи с которой я бы хотел избежать, я бы назвал «Баварию». Это совершенная команда. С Анчелотти они играют по-другому, но они всегда победители. В одном матче может произойти всё что угодно, но в двух играх всё сложнее», – цитирует Бонуччи Football Italia со ссылкой на Sky.
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