Бенатия приостановил выступления за сборную Марокко из-за ситуации в «Ювентусе»

Защитник Медхи Бенатия приостановил выступления за сборную Марокко. 29-летний футболист, в активе которого 49 матчей за сборную, не будет выступать за национальную команду, пока не улучшит ситуацию со своей игровой практикой в «Ювентусе».
Бенатия был арендован «Ювентусом» у «Баварии» летом прошлого года. В составе «старой синьоры» он провёл 14 матчей, отыграв в общей сложности 911 минут.
«Для меня это трудное решение, но хорошо продуманное. Я не являюсь игроком стартового состава своего клуба, и мне трудно быть столь же конкурентоспособным, как я хочу, в матчах за национальную сборную. Считаю несправедливым занимать место игрока, который готов лучше», — написал Бенатия на своей странице в «Инстаграме».