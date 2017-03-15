Участвуй в конкурсах на 40 тыс. к играм среды в Лиге чемпионов

Сегодня, 15 марта, в Европе будут сыграны заключительные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов: «Монако» — «Манчестер Сити», «Атлетико» Мадрид — «Байер». На базе этих встреч пройдут турниры по дейли фэнтези, в которых будут разыграны призы.
У любителей футбола есть отличная возможность проявить свои экспертные знания, собрать составы, угадав лучших игроков предстоящего дня, на платформе для игры в фэнтези-спорт DraftOn.com.
Вы можете выбрать турнир на ваше усмотрение. Наибольший призовой фонд — 3800 — будет разыгран в турнире формата «1 на 1» для менеджеров со статусом «золото».
Самые дорогие игроки предстоящих баталий — Серхио Агуэро ($ 12 000), Кевин де Брёйне ($ 11 900), Давид Сильва ($ 11 300) и Антуан Гризманн (($ 11 200). Общий бюджет команды — $ 106 тыс., лимит на футболистов из одного клуба — 5 человек.
Фэнтези-футбол — интеллектуальная стратегическая игра, суть которой очень проста: каждый участник становится менеджером и собирает свою команду из реальных футболистов. Основываясь на своих знаниях, статистике и актуальных новостях, надо распределить виртуальный бюджет на покупку 11 игроков, которые, по мнению менеджера, покажут лучший результат в ближайшей игре. Дальше остаётся смотреть матчи и следить за результатами своей команды онлайн. Нападающий забил гол – четыре очка фэнтези-команде, вратарь отстоял на ноль – заработал четыре очка, защитник отдал голевую передачу – три очка. Побеждает и выигрывает приз менеджер, чья команда в сумме набрала наибольшее количество очков.
В фэнтези-турнире можно играть один на один с другом или другим пользователем, выявить лучшего из 4,7, 18 или 30 менеджеров, а также принять участие во фриролле с неограниченным числом игроков.
На платформе Drafton уже было разыграно более 10 млн! Посмотреть все доступные турниры можно уже сейчас на сайте DraftOn.com.