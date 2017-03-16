Видео. Обзор матча «Монако» — «Манчестер Сити» — 3:1

Представляем вниманию посетителей «Чемпионата» видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Монако» — «Манчестер Сити». Встреча состоялась в Монако на стадионе «Луи II» 15 марта и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Монегаски вышли вперёд на 8-й минуте — счёт открыл Килиан Мбаппе. На 29-й минуте Фабиньо удвоил преимущество хозяев поля. На 71-й минуте Лерой Зане один мяч отыграл, но шесть минут спустя разницу в счёте восстановил Тьемуа Бакайоко, установивший окончательный счёт — 3:1.
Видео всех голов матча «Монако» — «Манчестер Сити» можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.