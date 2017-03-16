Зидан: выигранные титулы быстро остаются в прошлом, и нужно побеждать снова

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подчеркнул, что в клубе главное – результаты в настоящем. Французский специалист отметил, что выигранные в прошлом титулы не гарантируют ему работу у руля команды.
«Когда работаешь в «Реале», от тебя ждут максимально высоких результатов. Я понимаю, что победа в Лиге чемпионов в первом моём сезоне во главе команды была чем-то экстраординарным. Теперь мы пытаемся повторить этот успех и выиграть чемпионат Испании. Таков футбол, здесь ничего не стоит на месте. Выигранные титулы быстро остаются в прошлом, и нужно побеждать снова», — цитирует Зидана официальный сайт ФИФА.
Зидан возглавил «Реал» по ходу предыдущего сезона, сменив у руля команды уволенного за неудовлетворительные результаты Рафаэля Бенитеса. Команда под его руководством выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.