Почти половина опрошенных болельщиков не хотят видеть Кейлора Наваса в «Реале»

Испанская газета Marca провела опрос среди своих читателей, чтобы выяснить их мнение о голкипере мадридского «Реала» Кейлоре Навасе. Вопрос состоял в том, должен ли «Королевский клуб» расстаться с коста-риканским футболистом.
По итогам опроса выяснилось, что 47,2% любителей футбола дали на этот вопрос утвердительный ответ.
В последнее время Навас нередко подвергался критике за свою игру. Испанские СМИ полагают, что он уже исчерпал кредит доверия у руководства «Реала», которое планирует приобретение нового вратаря.