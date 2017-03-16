Мбаппе, Облак, Дибала и Шмейхель — претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

Официальный сайт УЕФА запустил голосование, в котором предлагает болельщикам выбрать лучшего футболиста по итогам матчей Лиги чемпионов текущей недели.
Среди претендентов на звание лучшего игрока значатся четыре футболиста: нападающий «Монако» Килиан Мбаппе, забивший гол в ворота «Манчестер Сити», вратарь «Атлетико» Ян Облак, сумевший сохранить в игре с «Байером» свои ворота в неприкосновенности, форвард Пауло Дибала, отличившийся во встрече с «Порту», а также голкипер «Лестер Сити» Каспер Шмейхель, не пропустивший в игре с «Севильей».