Корреа: «Атлетико» четвёртый год подряд попал в восьмёрку лучших команд Европы

Нападающий «Атлетико» Анхель Корреа прокомментировал выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов. В ответном матче мадридцы сыграли ничью с «Байером» (0:0) и по сумме двух встреч прошли дальше. В Германии «Атлетико» выиграл – 4:2.
«Мы очень рады, что вышли в четвертьфинал. «Атлетико» четвёртый год подряд попадает в восьмёрку сильнейших команд Европы, а сделать это непросто, ведь позади нас остались великие команды.
Рад, что тренер доверил мне место в основном составе. Я оставил все силы на поле, но вратарь «Байера» играл очень хорошо», — сказал Корреа.
Для аргентинца матч с «Байером» стал всего лишь вторым в стартовом составе текущего розыгрыша ЛЧ. Последний раз Корреа выходил на поле с первых минут 19 октября, в матче группового турнира с «Ростовом» (1:0).