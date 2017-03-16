Деменко: «Краснодар» победит «Сельту» 2:1 и выиграет в дополнительное время

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко дал свой прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» — «Сельта». В первой игре испанская команда победила со счётом 2:1.
«Надо понимать, что «Сельта» такая команда, которая дома играет намного лучше, чем на выезде. В первом матче «Краснодар» показывал свою игру, но потом стали удерживать ничейный результат, думая об ответном матче. Это и помешало команде Игоря Шалимова выиграть в Испании.
«Краснодар» в состоянии пройти в следующий раунд. Нужно забить всего один мяч и не пропустить. Терять «быкам» нечего, и дома мы увидим в их исполнении совсем другой футбол.
Мне кажется, что матч закончится со счётом 2:1, а в дополнительное время «Краснодар» победит «Сельту» и пройдёт дальше», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Сельта». Игра начнётся в 21:00 мск.