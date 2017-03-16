Нойер: «Бавария» в хорошей форме, и все здоровы, но до конца сезона ещё далеко

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рассказал о состоянии команды. Мюнхенский клуб одержал 16 побед в последних 18 официальных матчах и продолжает борьбу за победу в трёх турнирах.
«Мы в хорошей форме, но понимаем, что до конца сезона ещё далеко. Впереди у нас важные недели. Март — очень важный для нас месяц. Мы должны дождаться жеребьёвки Лиги чемпионов.
В данный момент все здоровы, но я не хочу об этом много говорить. В последний раз, когда у нас была такая ситуация и мы начали это обсуждать, сразу же несколько футболистов получили повреждения. В важных матчах нам их не доставало.
Мы рады, что дела идут так, как они идут. Мы хотели бы, чтобы эта ситуация продержалась как можно дольше», — цитирует Нойера официальный сайт «Баварии».