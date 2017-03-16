Деменко: «Ростов» сотворит чудо в Манчестере и пройдёт «МЮ»

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко рассказал о своих ожиданиях перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Ростов». Первая игра в Ростове-на-Дону закончилась со счётом 1:1. Вторая игра состоится сегодня, 16 марта, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, начало — в 23:05 мск.
«Верю, что «Ростов» сотворит чудо в Манчестере и пройдёт «МЮ». Ростовские футболисты подарили очень много положительных эмоций не только ростовским болельщикам, но и всей России. Будем болеть и переживать за команду. Если посмотреть, как «Ростов» играл в первом матче, то понятно, что победить ему абсолютно под силу. На выезде ростовчане всегда играют очень сильно.
Игра от обороны с быстрыми контратаками –то, что у «Ростова» получается очень хорошо. Понятно, что «Манчестер Юнайтед» сильная команда, но наш клуб уже не раз удивлял российских болельщиков», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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