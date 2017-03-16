9-летний болельщик поучаствовал в тренировке «Локомотива». Фоторепортаж

16 марта на учебно-спортивной базе в Баковке футболисты и тренерский штаб столичного «Локомотива» провели очередное тренировочное занятие в рамках подготовки к центральному матчу 20-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с тренировки «Локомотива», подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.
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