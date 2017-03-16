Плетикоса: не стоит забывать, что «МЮ» — одна из лучших команд в мире

Бывший вратарь «Ростова» Стипе Плетикоса рассказал о своих ожиданиях перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы между донской командой и «Манчестер Юнайтед». Первая игра в Ростове-на-Дону закончилась со счётом 1:1.
«Я очень хочу, чтобы «Ростов» победил «Манчестер Юнайтед» и прошёл дальше. В этом сезоне команда подарила столько положительных эмоций своим болельщиком, что не хочется, чтобы это заканчивалось. Все российские болельщики болеют за «Ростов». Но не стоит забывать, что «Манчестер Юнайтед» — одна из лучших команд в мире.
У «Ростова» серьёзные потери – без Тимофея Калачёва и Владимира Граната команде будет непросто. Но у ростовчан есть сыгранность и автоматизм в игре. Если игроки правильно будут выполнять все установки тренера, то точно смогут победить. «Ростов» должен сотворить ещё одно чудо», — сказал Плетикоса в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Ростов». Игра начнётся в 23:05 мск.